ЗАМАНА - Сериал Halo лидирует по просмотрам на Paramount+

Сериал Halo лидирует по просмотрам на Paramount+

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28 марта, 2022. Понедельник 01:43
Сериал Halo лидирует по просмотрам на Paramount+

Фантастическое шоу Halo лидирует по просмотрам Paramount+ за первые сутки после премьеры, информирует сайт Deadline. Ранее рекорд сделал приквел сериала «Йеллоустон» — «1883».

Сериал Halo лидирует по просмотрам на Paramount+
Культура

Halo можно посмотреть на Paramount+ с 24 марта текущего года. Роли в сериале сыграли следующие актеры: Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Наташа Макэлхон, Ерин Ха, Чарли Мёрфи и другие. Как заметила руководитель по программам Paramount+ Таня Джайлс, Halo стал самым полезным для стриминговой площадки. Сериал снимался совместно с Showtime, 343 Industries и Amblin Television.

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