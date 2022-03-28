Сериал Halo лидирует по просмотрам на Paramount+

Halo можно посмотреть на Paramount+ с 24 марта текущего года. Роли в сериале сыграли следующие актеры: Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Наташа Макэлхон, Ерин Ха, Чарли Мёрфи и другие. Как заметила руководитель по программам Paramount+ Таня Джайлс, Halo стал самым полезным для стриминговой площадки. Сериал снимался совместно с Showtime, 343 Industries и Amblin Television.