В новом шоу ведущий будет общаться с творческими гостями, которые будут исполнять песни и танцы. Авторы передачи обещают новые лица и участие молодых звезд. Гости будут петь хиты России и народные песни. Основными темами шоу станут сюжеты из реальной жизни. Вся музыка будут исполняться вживую. «Песни от всей души» можно будет смотреть по телевизору каждое воскресенье.
Премьера шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» состоится 27 марта
- Автор Мадина
- 27 марта, 2022. Воскресенье 17:00
Телеведущий Андрей Малахов представит свою новую программу «Песни от всей души» 27 марта. Эфир пройдет по каналу «Россия» в 18:00.
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