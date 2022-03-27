ЗАМАНА - Премьера шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» состоится 27 марта

Премьера шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» состоится 27 марта

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27 марта, 2022. Воскресенье 17:00
Премьера шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» состоится 27 марта

Телеведущий Андрей Малахов представит свою новую программу «Песни от всей души» 27 марта. Эфир пройдет по каналу «Россия» в 18:00.

Премьера шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» состоится 27 марта
Культура

В новом шоу ведущий будет общаться с творческими гостями, которые будут исполнять песни и танцы. Авторы передачи обещают новые лица и участие молодых звезд. Гости будут петь хиты России и народные песни. Основными темами шоу станут сюжеты из реальной жизни. Вся музыка будут исполняться вживую. «Песни от всей души» можно будет смотреть по телевизору каждое воскресенье.

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