Премьера шоу Андрея Малахова «Песни от всей души» состоится 27 марта

В новом шоу ведущий будет общаться с творческими гостями, которые будут исполнять песни и танцы. Авторы передачи обещают новые лица и участие молодых звезд. Гости будут петь хиты России и народные песни. Основными темами шоу станут сюжеты из реальной жизни. Вся музыка будут исполняться вживую. «Песни от всей души» можно будет смотреть по телевизору каждое воскресенье.