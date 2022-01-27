ЗАМАНА - Сиквел фильма «Мортал Комбат» запустили в производство

Сиквел фильма «Мортал Комбат» запустили в производство

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27 января, 2022. Четверг 02:12
Сиквел фильма «Мортал Комбат» запустили в производство

Продолжение блокбастера «Мортал Комбат» официально запущено в производство, информирует Deadline. Сценарий напишет Джереми Слэйтер, который ранее работал над сериалом «Лунный рыцарь» от Marvel.

Сиквел фильма «Мортал Комбат» запустили в производство
Культура

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Первая картина стала доступна в апреле прошлого года одновременно в кинотеатрах и на стриминговой площадке HBO Max. Фильм собрал 83 миллиона долларов при бюджете 55 миллионов долларов.

 

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