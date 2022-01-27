Дата выхода фильма пока неизвестна.
Первая картина стала доступна в апреле прошлого года одновременно в кинотеатрах и на стриминговой площадке HBO Max. Фильм собрал 83 миллиона долларов при бюджете 55 миллионов долларов.
Продолжение блокбастера «Мортал Комбат» официально запущено в производство, информирует Deadline. Сценарий напишет Джереми Слэйтер, который ранее работал над сериалом «Лунный рыцарь» от Marvel.
Дата выхода фильма пока неизвестна.
Первая картина стала доступна в апреле прошлого года одновременно в кинотеатрах и на стриминговой площадке HBO Max. Фильм собрал 83 миллиона долларов при бюджете 55 миллионов долларов.
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