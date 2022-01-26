«Я не могу рассказать, над экранизацией какой игры мы трудимся, но в 2022 году будет анонс. Мы покажем в кинотеатрах одну из самых больших и классных игр — ту, в которую я играл на протяжении долгих лет», — отметил актер.
Актер Дуэйн «Скала» Джонсон займется экранизацией известной игровой франшизы
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 01:35
Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон в интервью Men's Journal заявил, что работает над экранизацией «одной из самых популярных и классных компьютерных игр». При этом он не раскрыл дополнительной информации о проекте.
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