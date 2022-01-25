Новый "Человек-паук" по сборам обошел мультфильм «Король Лев» и триллер «Мир Юрского периода». На первых строчках рейтинга разместились «Мстители: Финал», «Аватар» и «Мстители: Война бесконечности». Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» прошла 17 декабря, а в России 15 декабря. Основные роли в картине сыграли Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и другие голливудские актеры.
Новый «Человек-паук» стал шестым по кассовым сборам за всю историю
- Автор Мадина
- 25 января, 2022. Вторник 08:15
Блокбастер Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» стал 6-й лентой в истории кино по кассовым сборам. Фильм собрал в мировом прокате почти 1,7 миллиарда долларов.
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