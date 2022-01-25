Новый «Человек-паук» стал шестым по кассовым сборам за всю историю

Автор Мадина

Блокбастер Джона Уоттса «Человек-паук: Нет пути домой» стал 6-й лентой в истории кино по кассовым сборам. Фильм собрал в мировом прокате почти 1,7 миллиарда долларов.