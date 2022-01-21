ЗАМАНА - "Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы

"Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы

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21 января, 2022. Пятница 08:25
&quot;Бэтмен&quot; Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы

Новый фильм про Бэтмена станет самым длинным — 2 часа 55 минут вместе с титрами.

"Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы
Культура

Сведения о хронометраже картины несколько дней назад появились на сайте IMDb, а сейчас её подтвердил источник THR в Warner Bros. с уточнением, что титры идут 8 минут. Издание сравнивает хронометраж с продолжительностью "Лиги справедливости", режиссерская версия которой идет аж 4 часа и 2 минуты, уточняя, что она выходила в прокат не в кинотеатрах, а на стриминговых сервисах.

 

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