"Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы

Сведения о хронометраже картины несколько дней назад появились на сайте IMDb, а сейчас её подтвердил источник THR в Warner Bros. — с уточнением, что титры идут 8 минут. Издание сравнивает хронометраж с продолжительностью "Лиги справедливости", режиссерская версия которой идет аж 4 часа и 2 минуты, уточняя, что она выходила в прокат не в кинотеатрах, а на стриминговых сервисах.