Китай снимет ремейк комедии «Холоп» Клима Шипенко

Фильм «Холоп» обратил на себя внимание международного киносообщества после того, как собрал рекордные 3 млрд рублей в кинотеатрах.



Выход ленты в Китае запланирован на 2023-2024 годы. Картина будет снята на китайском языке.