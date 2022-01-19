Фильм «Холоп» обратил на себя внимание международного киносообщества после того, как собрал рекордные 3 млрд рублей в кинотеатрах.
Выход ленты в Китае запланирован на 2023-2024 годы. Картина будет снята на китайском языке.
Китай снимет ремейк комедии «Холоп» Клима Шипенко
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 15:39
Китай планирует снять ремейк картины «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко. Производством ленты займется кинокомпания Alibaba Pictures.
Фильм «Холоп» обратил на себя внимание международного киносообщества после того, как собрал рекордные 3 млрд рублей в кинотеатрах.
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