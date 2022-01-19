ЗАМАНА - Китай снимет ремейк комедии «Холоп» Клима Шипенко

Китай снимет ремейк комедии «Холоп» Клима Шипенко

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19 января, 2022. Среда 15:39
Китай снимет ремейк комедии «Холоп» Клима Шипенко

Китай планирует снять ремейк картины «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко. Производством ленты займется кинокомпания Alibaba Pictures.

Китай снимет ремейк комедии «Холоп» Клима Шипенко
Культура

Фильм «Холоп» обратил на себя внимание международного киносообщества после того, как собрал рекордные 3 млрд рублей в кинотеатрах.

Выход ленты в Китае запланирован на 2023-2024 годы. Картина будет снята на китайском языке.

 

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