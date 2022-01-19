Так, Любимова рассказала главе РФ о возрождении традиций бывшего «советского гастрольного плана».
На кадрах показано, как дагестанский ансамбль “Лезгинка” показывает номер в Челябинске.
Руководитель Министерства культуры Ольга Любимова отметила дагестанский ансамбль «Лезгинка», когда говорила про успешную реализацию гастрольных планов творческих групп.
Так, Любимова рассказала главе РФ о возрождении традиций бывшего «советского гастрольного плана».
На кадрах показано, как дагестанский ансамбль “Лезгинка” показывает номер в Челябинске.
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