ЗАМАНА - Министр культуры России отметила ансамбль «Лезгинка» на рабочей встрече с Путиным

Министр культуры России отметила ансамбль «Лезгинка» на рабочей встрече с Путиным

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19 января, 2022. Среда 11:44
Министр культуры России отметила ансамбль «Лезгинка» на рабочей встрече с Путиным

Руководитель Министерства культуры Ольга Любимова отметила дагестанский ансамбль «Лезгинка», когда говорила про успешную реализацию гастрольных планов творческих групп.

Министр культуры России отметила ансамбль «Лезгинка» на рабочей встрече с Путиным
Культура

Так, Любимова рассказала главе РФ о возрождении традиций бывшего «советского гастрольного плана».

На кадрах показано, как дагестанский ансамбль “Лезгинка” показывает номер в Челябинске. 

 

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