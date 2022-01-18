Третий фильм трилогии «Последний богатырь» собрал свыше 2 млрд рублей

Картину посмотрело более 6,6 миллиона человек. Такого показателя фильм достиг на 25-й день показа в кинотеатрах.

Как информирует пресс-служба Disney, в России и СНГ третья часть собрала 2,113 млрд рублей, а в общем её посмотрели 6,9 млн зрителей.