Картину посмотрело более 6,6 миллиона человек. Такого показателя фильм достиг на 25-й день показа в кинотеатрах.
Как информирует пресс-служба Disney, в России и СНГ третья часть собрала 2,113 млрд рублей, а в общем её посмотрели 6,9 млн зрителей.
Третья часть трилогии «Последний богатырь: посланник тьмы» собрала в российском прокате 2,052 миллиарда рублей.
Картину посмотрело более 6,6 миллиона человек. Такого показателя фильм достиг на 25-й день показа в кинотеатрах.
Как информирует пресс-служба Disney, в России и СНГ третья часть собрала 2,113 млрд рублей, а в общем её посмотрели 6,9 млн зрителей.
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