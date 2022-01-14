В рамках программы Павильона РФ Ансамбль показал свои лучшие номера из «Золотого фонда» наследия группы: на мероприятии были представлены традиционный танец с метанием кинжала из Дагестана и игра на барабанах.
Выставка Expo 2020 Dubai, которая идет с 1 октября прошлого года по 31 марта этого, стала первой всемирной выставкой такого значения: она обслуживает территорию с общим населением почти 3 млрд человек.
Ожидается, что выставку посетят 25 млн человек в течение 6 месяцев.
Ансамбль «Лезгинка» выступил в Дубае
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 16:18
«Государственный академический ансамбль танца Республики Дагестан «Лезгинка» поучаствовал в культурной программе ЭКСПО – 2020 в Дубае.
В рамках программы Павильона РФ Ансамбль показал свои лучшие номера из «Золотого фонда» наследия группы: на мероприятии были представлены традиционный танец с метанием кинжала из Дагестана и игра на барабанах.
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