Ансамбль «Лезгинка» выступил в Дубае

В рамках программы Павильона РФ Ансамбль показал свои лучшие номера из «Золотого фонда» наследия группы: на мероприятии были представлены традиционный танец с метанием кинжала из Дагестана и игра на барабанах.



Выставка Expo 2020 Dubai, которая идет с 1 октября прошлого года по 31 марта этого, стала первой всемирной выставкой такого значения: она обслуживает территорию с общим населением почти 3 млрд человек.



Ожидается, что выставку посетят 25 млн человек в течение 6 месяцев.