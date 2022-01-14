"Кинопоиск" станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом

"Гай Ричи занимает первое место среди самых популярных режиссеров клиентов "Кинопоиска", а также он — один из самых любимых киноавторов в России. Уже несколько лет каждая новая лента Ричи становится хитом в кинопрокате и лидером просмотров у клиентов "Плюса" на "Кинопоиске", по этой причине мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в роли сопродюсера и дистрибьютора. Мы совершаем серьезный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнерству нашего стриминга с известнейшим киноавтором", — заявила глава по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук, слова которой привели в пресс-службе.