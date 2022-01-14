"Гай Ричи занимает первое место среди самых популярных режиссеров клиентов "Кинопоиска", а также он — один из самых любимых киноавторов в России. Уже несколько лет каждая новая лента Ричи становится хитом в кинопрокате и лидером просмотров у клиентов "Плюса" на "Кинопоиске", по этой причине мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в роли сопродюсера и дистрибьютора. Мы совершаем серьезный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнерству нашего стриминга с известнейшим киноавтором", — заявила глава по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук, слова которой привели в пресс-службе.
"Кинопоиск" станет сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом
- Автор Мадина
- 14 января, 2022. Пятница 11:43
Стриминговая площадка "Кинопоиск" станет сопродюсером и дистрибьютором всех прав в России и СНГ новой картины Гая Ричи под рабочим названием "Переводчик". Об этом информирует пресс-служба "Яндекса".
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