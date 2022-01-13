ЗАМАНА - День российской печати отметили дагестанские журналисты

День российской печати отметили дагестанские журналисты

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13 января, 2022. Четверг 11:24
День российской печати отметили дагестанские журналисты

Празднование Дня российской печати провели 12 января в Большом зале Русского драматического театра имени Максима Горького. Большой концерт был впервые организован для сотрудников региональных изданий в их профессиональный праздник.

День российской печати отметили дагестанские журналисты
Культура

Поздравить работников СМИ пришли: врио главы Мининформации региона Умаросман Гаджиев, врио лидера Миннаца РД Энрик Муслимов, врио руководителя Министерства молодежи региона Камил Саидов, председатель Союза журналистов республики Али Камалов, а также общественные деятели.

В поздравлениях приняли участие также коллеги из главных информационных агентств РФ – например: «Российская газета», «Интерфакс», ТАСС.

Концерт открыла картина об историческом пути печатного дела в Дагестане.

В перерывах между выступлениями провели награждение отличившихся сотрудников грамотами и знаками.

Врио руководителя Министерства информации и печати региона Умаросман Гаджиев в поздравительном выступлении подчеркнул главную миссию дагестанского сотрудника СМИ: «Быть полезным для Дагестана».

 

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