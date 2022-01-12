ЗАМАНА - Под известной картиной Боттичелли обнаружили скрытое изображение

Под известной картиной Боттичелли обнаружили скрытое изображение

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12 января, 2022. Среда 16:50
Под известной картиной Боттичелли обнаружили скрытое изображение

Под известной работой художника Сандро Боттичелли «Муж скорбей» с помощью специального метода обнаружили скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом информирует The Art Newspaper.

Под известной картиной Боттичелли обнаружили скрытое изображение
Культура

Сообщают, что рисунок можно увидеть, если перевернуть картину. Изображение нашли с использованием инфракрасной рефлектографии — это метод анализа картин, не нарушающий их состояние.

 

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