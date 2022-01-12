Сообщают, что рисунок можно увидеть, если перевернуть картину. Изображение нашли с использованием инфракрасной рефлектографии — это метод анализа картин, не нарушающий их состояние.
Под известной картиной Боттичелли обнаружили скрытое изображение
- Автор Мадина
- 12 января, 2022. Среда 16:50
Под известной работой художника Сандро Боттичелли «Муж скорбей» с помощью специального метода обнаружили скрытое изображение Мадонны с младенцем. Об этом информирует The Art Newspaper.
Последнее от Мадина
- Омикрон нашли у 30 процентов зараженных коронавирусом в Москве
- Дагестан готовится принять бизнес-миссию предпринимателей из ОАЭ
- Оксфордские ученые создали новый тест для выявления рака и метастазов по анализу крови
- В Дагестане начали уголовное дело по факту подделки сертификата о вакцинации
- Аллею к 300-летию образования российской прокуратуры заложили в Каспийске