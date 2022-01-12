Церемония вручения «Оскара» впервые с 2018 года пройдёт с ведущим

Кого выбрали ведущим 94-й церемонии пока не сообщают. «Это мог бы быть я», — отшутился Эрвич, но подробности о ведущем рассказывать не стал. В прошлом премию «Оскар» ведущий сопровождал аж в 2018 году. Церемонию вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим церемонии должен был стать Кевин Харт, но он отказался от участия из-за скандала, который был вызван его словами.