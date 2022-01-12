ЗАМАНА - Церемония вручения «Оскара» впервые с 2018 года пройдёт с ведущим

Церемония вручения «Оскара» впервые с 2018 года пройдёт с ведущим

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12 января, 2022. Среда 10:05
Церемония вручения «Оскара» впервые с 2018 года пройдёт с ведущим

Легендарная церемония награждения «Оскар» впервые за 3 года обретет ведущего, информирует Variety, ссылаясь на главу Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича.

Церемония вручения «Оскара» впервые с 2018 года пройдёт с ведущим
Культура

Кого выбрали ведущим 94-й церемонии пока не сообщают. «Это мог бы быть я», — отшутился Эрвич, но подробности о ведущем рассказывать не стал. В прошлом премию «Оскар» ведущий сопровождал аж в 2018 году. Церемонию вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел. В 2019 году ведущим церемонии должен был стать Кевин Харт, но он отказался от участия из-за скандала, который был вызван его словами.

 

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