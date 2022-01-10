ЗАМАНА - Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку

Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку

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10 января, 2022. Понедельник 14:40
Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку

Сегодня более 50 детей побывали на Рождественской архиерейской елке в Махачкале, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.

Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку
Культура

«Концерт и постановку “Сказка о золотом петушке” посмотрели кизлярские дети из нуждающихся семей и фольклорный казачий ансамбль “Заряница”, который был сформирован при казачьем классе Кизлярской школы №6. Они выступили на сцене Русского драматического театра в Махачкале», – заявила пресс-служба.  Как они добавили, мероприятие организовали Миннац Дагестана и городская епархия Русской Православной Церкви. 

 

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