Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку

Сегодня более 50 детей побывали на Рождественской архиерейской елке в Махачкале, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.

«Концерт и постановку “Сказка о золотом петушке” посмотрели кизлярские дети из нуждающихся семей и фольклорный казачий ансамбль “Заряница”, который был сформирован при казачьем классе Кизлярской школы №6. Они выступили на сцене Русского драматического театра в Махачкале», – заявила пресс-служба. Как они добавили, мероприятие организовали Миннац Дагестана и городская епархия Русской Православной Церкви.