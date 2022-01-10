«Концерт и постановку “Сказка о золотом петушке” посмотрели кизлярские дети из нуждающихся семей и фольклорный казачий ансамбль “Заряница”, который был сформирован при казачьем классе Кизлярской школы №6. Они выступили на сцене Русского драматического театра в Махачкале», – заявила пресс-служба. Как они добавили, мероприятие организовали Миннац Дагестана и городская епархия Русской Православной Церкви.
Детей из малообеспеченных семей Кизляра пригласили на Рождественскую архиерейскую елку
- Автор Мадина
- 10 января, 2022. Понедельник 14:40
Сегодня более 50 детей побывали на Рождественской архиерейской елке в Махачкале, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.
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