В США прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус»

Прошла 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Победителями премии стали, например, мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история» и детский мультфильм «Энканто», а также актеры Уилл Смит и Николь Кидман.

В США провели 79-ю церемония вручения премии «Золотой глобус». Она проходила в закрытом режиме и не показывалась по телевидению или онлайн, список лауреатов опубликован на портале премии.

Победителями премии стали, например, мюзикл Стивена Спилберга «Вестсайдская история» и детский мультфильм «Энканто», а актер Уилл Смит выиграл «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в драме» за картину «Король Ричард». Ранее появлялась информация, что церемонию вручения премии «Золотой глобус» в текущем году не покажут зрителям. Телеканал NBC решил не транслировать награждение в знак протеста против деятельности Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA).