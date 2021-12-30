Картина снята по заказу Миннаца РД и по предложению Уполномоченного по правам ребёнка в регионе в рамках проекта «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» госпрограммы региона «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РД».
РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 15:05
Вчера, 29 декабря, на телеканале РГВК «Дагестан» в 21:05 прошел премьерный показ документальной ленты «Как я стала женой экстремиста».
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