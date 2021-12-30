ЗАМАНА - РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»

РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»

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30 декабря, 2021. Четверг 15:05
РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»

Вчера, 29 декабря, на телеканале РГВК «Дагестан» в 21:05 прошел премьерный показ документальной ленты «Как я стала женой экстремиста».

РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»
Культура

Картина снята по заказу Миннаца РД и по предложению Уполномоченного по правам ребёнка в регионе в рамках проекта «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» госпрограммы региона «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РД».

 

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