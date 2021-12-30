РГВК «Дагестан» покажет картину «Как я стала женой экстремиста»

Картина снята по заказу Миннаца РД и по предложению Уполномоченного по правам ребёнка в регионе в рамках проекта «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» госпрограммы региона «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РД».