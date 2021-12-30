Новогоднее шоу Кремлёвской ёлки смогут увидеть все 31 декабря на телеканале «Карусель»

Все дети России в 2021 году смогут увидеть «Кремлевскую елку» по телевизору. Постановка на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет без зрителей, но ее трансляция состоится на развлекательном телеканале «Карусель».

Роли новогоднего представления играют юные артисты детского театра «Домисолька» и театральных студий Москвы. В общем в спектакле участвуют более 100 актеров и артистов балета, а его автором является заслуженный деятель искусств России, классик детских постановок Ефрем Подгайц в соавторстве с Андреем Усачевым и сценаристами Ольгой Собениной и Александром Жуковым. Первая «Кремлевская елка» прошла еще в 1963 году и с того момента стала главным новогодним представлением России.

