Фантастическая лента выйдет на стриминговой площадке Netflix. Основную роль в «Мятежной Луне» сыграет София Бутелла. Съемки картины начнутся в следующем году.
Режиссер Зак Снайдер поделился концепт-артом фильма «Мятежная Луна»
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 01:42
Известный режиссер Зак Снайдер показал первый концепт-арт картины «Мятежная Луна».
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