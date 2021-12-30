Эскиз картины «Штурм аула Ахульго» привезли в Дагестан

Эскиз произведения известного художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» будет демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, информировали вчера, 29 декабря, в ходе встречи премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова и предпринимателя Камиля Халилова.

Накануне эскиз работы о событиях Кавказской войны Халилов приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s. 29 декабря эскиз был доставлен в Махачкалу. Премьер поблагодарил бизнесмена за такое решение, заметив, что это важное событие для всего региона.