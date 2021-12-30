Накануне эскиз работы о событиях Кавказской войны Халилов приобрел в лондонском аукционном доме Christie’s. 29 декабря эскиз был доставлен в Махачкалу. Премьер поблагодарил бизнесмена за такое решение, заметив, что это важное событие для всего региона.
Эскиз картины «Штурм аула Ахульго» привезли в Дагестан
- Автор Мадина
- 30 декабря, 2021. Четверг 00:38
Эскиз произведения известного художника Франца Рубо «Штурм аула Ахульго» будет демонстрироваться в Дагестанском музее изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой, информировали вчера, 29 декабря, в ходе встречи премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова и предпринимателя Камиля Халилова.
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