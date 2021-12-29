В процессе шествия по проспекту Гамзатова они поздравляли махачкалинцев с наступающим Новым годом, делали фотографии с детьми и раздавали подарки. А на главной площади города прошел развлекательный концерт. Пресс-служба Республиканского дома народного творчества также заявила, что шествие проходило с музыкой исполняемой духовым оркестром 102-й отдельной бригады Национальной гвардии.
Парад дедов морозов прошел в Махачкале
- Автор Мадина
- 29 декабря, 2021. Среда 16:56
Дедушки морозы и снегурочки из 47 районов Дагестана собрались в Махачкале для участия в праздничном шествии, информирует пресс-служба РДНТ.
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