ЗАМАНА - Парад дедов морозов прошел в Махачкале

Парад дедов морозов прошел в Махачкале

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29 декабря, 2021. Среда 16:56
Парад дедов морозов прошел в Махачкале

Дедушки морозы и снегурочки из 47 районов Дагестана собрались в Махачкале для участия в праздничном шествии, информирует пресс-служба РДНТ.

Парад дедов морозов прошел в Махачкале
Культура

В процессе шествия по проспекту Гамзатова они поздравляли махачкалинцев с наступающим Новым годом, делали фотографии с детьми и раздавали подарки. А на главной площади города прошел развлекательный концерт. Пресс-служба Республиканского дома народного творчества также заявила, что шествие проходило с музыкой исполняемой духовым оркестром 102-й отдельной бригады Национальной гвардии.

 

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