ЗАМАНА - Писательница Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

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29 декабря, 2021. Среда 09:25
Писательница Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Известная писательница Джоан Роулинг может появиться в спецвыпуске «Гарри Поттера», который снят к 20-летию выхода первой картины о юном волшебнике. Ранее информировали, что ее в серии не будет.

Писательница Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Культура

По информации The Independent, писательница появится в выпуске в момент, когда актеры будут рассказывать о ее влиянии на их взросление. Однако Роулинг, как высказывают мнение, появится лишь на архивных кадрах. Спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» станет доступен для просмотра уже 1 января на НВО Мах и русскоязычной «Амедиатеке».

 

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