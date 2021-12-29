Писательница Джоан Роулинг появится в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Известная писательница Джоан Роулинг может появиться в спецвыпуске «Гарри Поттера», который снят к 20-летию выхода первой картины о юном волшебнике. Ранее информировали, что ее в серии не будет.

По информации The Independent, писательница появится в выпуске в момент, когда актеры будут рассказывать о ее влиянии на их взросление. Однако Роулинг, как высказывают мнение, появится лишь на архивных кадрах. Спецвыпуск «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» станет доступен для просмотра уже 1 января на НВО Мах и русскоязычной «Амедиатеке».