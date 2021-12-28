Как отметил МакТиг, когда речь идёт о таких больших проектах, до сих пор способных приносить крупные деньги, переговоры о кандидатуре новых авторов возникают спонтанно. Из его слов выходит, что Warner Bros. уже вела какие-то разговоры о новом фильме, но не достигла необходимого результата, когда на сцене вновь появилась Лана Вачовски, решившая выступить режиссёром.
Warner Bros. могла снять продолжение «Матрицы» без режиссера Ланы Вачовски
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 14:12
Продюсер «Матрицы» Джеймс МакТиг заявил, что корпорация Warner Bros. планировала начать съемки «Воскрешение» и без участия режиссера Ланы Вачовски. Об этом моменте даже говорится в самой картине — как выяснилось, это была не метафора.
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