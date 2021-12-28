Послушать книгу можно и в самой библиотеке для слепых, и в онлайн-библиотеке.
Эксперты высказывают мнение, что аудиокнига никого не оставит равнодушным, так как в ней кроется народная мудрость, столетиями переходившая из уст в уста.
Отдел медиа и тифлотехнологий библиотеки для слепых к 100-летию ДАССР опубликовал аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана», в которой представлен фольклор народов региона, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу библиотеки.
Послушать книгу можно и в самой библиотеке для слепых, и в онлайн-библиотеке.
Эксперты высказывают мнение, что аудиокнига никого не оставит равнодушным, так как в ней кроется народная мудрость, столетиями переходившая из уст в уста.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..