Библиотека для слепых опубликовала аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана»

Отдел медиа и тифлотехнологий библиотеки для слепых к 100-летию ДАССР опубликовал аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана», в которой представлен фольклор народов региона, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу библиотеки.

Послушать книгу можно и в самой библиотеке для слепых, и в онлайн-библиотеке.

Эксперты высказывают мнение, что аудиокнига никого не оставит равнодушным, так как в ней кроется народная мудрость, столетиями переходившая из уст в уста.