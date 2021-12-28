ЗАМАНА - Библиотека для слепых опубликовала аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана»

Библиотека для слепых опубликовала аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана»

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28 декабря, 2021. Вторник 11:55
Библиотека для слепых опубликовала аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана»

Отдел медиа и тифлотехнологий библиотеки для слепых к 100-летию ДАССР опубликовал аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана», в которой представлен фольклор народов региона, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу библиотеки.

Библиотека для слепых опубликовала аудиокнигу «Пословицы, поговорки, сказки народов Дагестана»
Культура

Послушать книгу можно и в самой библиотеке для слепых, и в онлайн-библиотеке.

Эксперты высказывают мнение, что аудиокнига никого не оставит равнодушным, так как в ней кроется народная мудрость, столетиями переходившая из уст в уста.

 

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