ЗАМАНА - Лезгинская студия для обучения кадров откроется в Театральном институте имени Щукина

Лезгинская студия для обучения кадров откроется в Театральном институте имени Щукина

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28 декабря, 2021. Вторник 10:07
Лезгинская студия для обучения кадров откроется в Театральном институте имени Щукина

Вчера, 27 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов посетил встречу с руководителем Театрального института имени Б. Щукина, народным артистом РФ, профессором Евгением Князевым.

Лезгинская студия для обучения кадров откроется в Театральном институте имени Щукина
Культура

В процессе встречи они обсудили тему открытия лезгинской студии на площадке Театрального института имени Б. Щукина в целях повышения профессионального уровня нацтеатра и пополнения высококвалифицированными сотрудниками. Как сообщают, на студии проходить бюджетное обучение будут 10 человек, которые далее вернутся в регион для устройства в местные театры. Обучение будет осуществляться по специальности «Актерское искусство». В данный момент идет отбор студентов.

 

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