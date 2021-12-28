В процессе встречи они обсудили тему открытия лезгинской студии на площадке Театрального института имени Б. Щукина в целях повышения профессионального уровня нацтеатра и пополнения высококвалифицированными сотрудниками. Как сообщают, на студии проходить бюджетное обучение будут 10 человек, которые далее вернутся в регион для устройства в местные театры. Обучение будет осуществляться по специальности «Актерское искусство». В данный момент идет отбор студентов.
Лезгинская студия для обучения кадров откроется в Театральном институте имени Щукина
- Автор Мадина
- 28 декабря, 2021. Вторник 10:07
Вчера, 27 декабря, премьер-министр РД Абдулпатах Амирханов посетил встречу с руководителем Театрального института имени Б. Щукина, народным артистом РФ, профессором Евгением Князевым.
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