ЗАМАНА - Первый канал не будет перезапускать передачу «Поле чудес»

Первый канал не будет перезапускать передачу «Поле чудес»

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24 декабря, 2021. Пятница 16:20
Первый канал не будет перезапускать передачу «Поле чудес»

После перезапуска формат передачи «Поле чудес» останется прежним, заявил всеми известный телеведущий Леонид Якубович. В интервью с «Лентой.ру» он заметил, что рад сохранению старого названия шоу.

Первый канал не будет перезапускать передачу «Поле чудес»
Культура

В прошлом Первый канал заявлял о договоре с телекомпанией «ВИД», выпускающей шоу, о том, что название передачи останется неизменным после перезапуска. Изначально обновленную передачу планировали выпускать с января следующего года под названием «Наше Поле чудес».

 

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