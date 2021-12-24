Первый канал не будет перезапускать передачу «Поле чудес»

Автор Мадина

После перезапуска формат передачи «Поле чудес» останется прежним, заявил всеми известный телеведущий Леонид Якубович. В интервью с «Лентой.ру» он заметил, что рад сохранению старого названия шоу.