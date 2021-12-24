В прошлом Первый канал заявлял о договоре с телекомпанией «ВИД», выпускающей шоу, о том, что название передачи останется неизменным после перезапуска. Изначально обновленную передачу планировали выпускать с января следующего года под названием «Наше Поле чудес».
Первый канал не будет перезапускать передачу «Поле чудес»
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 16:20
После перезапуска формат передачи «Поле чудес» останется прежним, заявил всеми известный телеведущий Леонид Якубович. В интервью с «Лентой.ру» он заметил, что рад сохранению старого названия шоу.
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