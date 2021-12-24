ЗАМАНА - Netflix выпустил «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо

Netflix выпустил «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо

Автор
24 декабря, 2021. Пятница 14:26
Netflix выпустил «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо
Новая картина об угрозе падения огромного астероида на Землю стала доступна на Netflix с 24 декабря.
Netflix выпустил «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо
Культура
Ленту с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях можно посмотреть в озвучке на русском языке или в оригинале с субтитрами. 
 
«Не смотрите наверх» повествует о двух ученых-астрономах, которые находят метеорит, способный уничтожить все живое на нашей планете. Сделав расчеты, они поняли, что удар произойдет через 6 месяцев. Учёные пытаются предупредить землян о смертельной опасности — доходят до главы США и федеральных телеканалов. Но их рассказу никто не верит. После этого астронавты начинают распространять сведения в интернете. При этом вместо проблемы привлекают внимание к себе — их начинают считать забавными психами. Тем временем астероид все ближе к Земле. 

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top