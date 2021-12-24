Ленту с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях можно посмотреть в озвучке на русском языке или в оригинале с субтитрами.
«Не смотрите наверх» повествует о двух ученых-астрономах, которые находят метеорит, способный уничтожить все живое на нашей планете. Сделав расчеты, они поняли, что удар произойдет через 6 месяцев. Учёные пытаются предупредить землян о смертельной опасности — доходят до главы США и федеральных телеканалов. Но их рассказу никто не верит. После этого астронавты начинают распространять сведения в интернете. При этом вместо проблемы привлекают внимание к себе — их начинают считать забавными психами. Тем временем астероид все ближе к Земле.