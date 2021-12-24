Netflix выпустил «Не смотрите наверх» с Леонардо Ди Каприо

Ленту с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в главных ролях можно посмотреть в озвучке на русском языке или в оригинале с субтитрами.