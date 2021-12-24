ЗАМАНА - «Человек-паук: нет пути домой» стал самой кассовой голливудской картиной 2021 года со сборами в $800 млн

«Человек-паук: нет пути домой» стал самой кассовой голливудской картиной 2021 года со сборами в $800 млн

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24 декабря, 2021. Пятница 09:05
«Человек-паук: нет пути домой» стал самой кассовой голливудской картиной 2021 года со сборами в $800 млн

«Человек-паук: Нет пути домой» собрал более $800 миллионов в мировом прокате. Так, лента о дружелюбном соседе стала самой кассовой голливудской картиной этого года в мире. В прошлом лидерство было у очередного фильма бондианы «Не время умирать», собравшего $744 миллиона.

«Человек-паук: нет пути домой» стал самой кассовой голливудской картиной 2021 года со сборами в $800 млн
Культура

Опережают фильм с Томом Холландом в главной роли только 2 китайские ленты – «Битва при Чосинском водохранилище» с $902 миллионами и «Привет, мам» с $882 миллионами. Считается, что уже на следующей неделе картина от Sony и Marvel опередит и их. С такой скоростью у «Нет пути домой» есть все шансы стать первым фильмом, которому удалось обойти отметку в $1 миллиард во времена коронавирусной эпидемии, заявляет Variety. 

Стоит заметить, что таких сборов получилось добиться даже без проката в Китае, который стартует только 7 января. 

 

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