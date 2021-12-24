Появился второй трейлер фильма Uncharted с Томом Холландом

В интернете стал доступен для просмотра новый трейлер экранизации «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли.

Лента снята по серии популярных видеоигр Uncharted. Фильм повествует об искателях приключений Нейтане Дрейке и Викторе «Салли» Салливане. Они разыскивают сокровища, а также потерянного брата Нейта по имени Сэм. В картине также сыграли роли Марк Уолберг и Антонио Бандерас. Режиссером является Рубен Фляйшер. В России фильм появится 10 февраля.