Лента снята по серии популярных видеоигр Uncharted. Фильм повествует об искателях приключений Нейтане Дрейке и Викторе «Салли» Салливане. Они разыскивают сокровища, а также потерянного брата Нейта по имени Сэм. В картине также сыграли роли Марк Уолберг и Антонио Бандерас. Режиссером является Рубен Фляйшер. В России фильм появится 10 февраля.
Появился второй трейлер фильма Uncharted с Томом Холландом
- Автор Мадина
- 24 декабря, 2021. Пятница 02:35
В интернете стал доступен для просмотра новый трейлер экранизации «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли.
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