ЗАМАНА - «Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

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23 декабря, 2021. Четверг 13:49
«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

Сегодня, 23 декабря, в Махачкале на территории РЖД вокзала прошло праздничное мероприятие по встрече «Поезда Деда Мороза».

«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу
Культура

В нем участвовали врио первого заместителя премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев, врио руководителя Минтранспорта Ширухан Гаджимурадов, заместитель главы дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Дмитриев и заместитель руководителя дороги по территориальному управлению, Махачкалинский регион Захар Адамов.

Ждали и встретили «Поезд Деда Мороза» дети, их родители и гости Махачкалы, для которых была организована веселая праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Подробнее можно прочитать тут.

 

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