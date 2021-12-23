«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу

Сегодня, 23 декабря, в Махачкале на территории РЖД вокзала прошло праздничное мероприятие по встрече «Поезда Деда Мороза».

В нем участвовали врио первого заместителя премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев, врио руководителя Минтранспорта Ширухан Гаджимурадов, заместитель главы дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Дмитриев и заместитель руководителя дороги по территориальному управлению, Махачкалинский регион Захар Адамов.