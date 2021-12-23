В нем участвовали врио первого заместителя премьер-министра Дагестана Батыр Эмеев, врио руководителя Минтранспорта Ширухан Гаджимурадов, заместитель главы дороги по взаимодействию с органами власти Сергей Дмитриев и заместитель руководителя дороги по территориальному управлению, Махачкалинский регион Захар Адамов.
«Поезд Деда Мороза» приехал в Махачкалу
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 13:49
Сегодня, 23 декабря, в Махачкале на территории РЖД вокзала прошло праздничное мероприятие по встрече «Поезда Деда Мороза».
Ждали и встретили «Поезд Деда Мороза» дети, их родители и гости Махачкалы, для которых была организована веселая праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Подробнее можно прочитать тут.
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