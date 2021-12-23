«Немного грустно, что это финальная часть сказки про наших персонажей, но я рад представить этот фильм, так как он самый веселый, энергичный, наполненный спецэффектами и компьютерной графикой», — заявил в интервью ТАСС Дьяченко. В картине полюбившиеся людям персонажи попадают в современную Москву. Одного из героев сказки сыграл заслуженный артист РФ Филипп Киркоров.
В Москве прошла премьера киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 08:30
В Москве провели премьеру картины «Последний богатырь: посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко. Лента стала завершающей частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в Белогорье.
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