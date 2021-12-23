В Москве прошла премьера киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

«Немного грустно, что это финальная часть сказки про наших персонажей, но я рад представить этот фильм, так как он самый веселый, энергичный, наполненный спецэффектами и компьютерной графикой», — заявил в интервью ТАСС Дьяченко. В картине полюбившиеся людям персонажи попадают в современную Москву. Одного из героев сказки сыграл заслуженный артист РФ Филипп Киркоров.