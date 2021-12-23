ЗАМАНА - В Москве прошла премьера киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

В Москве прошла премьера киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

Автор
23 декабря, 2021. Четверг 08:30
В Москве прошла премьера киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

В Москве провели премьеру картины «Последний богатырь: посланник Тьмы» Дмитрия Дьяченко. Лента стала завершающей частью трилогии о приключениях сына Ильи Муромца в Белогорье.

В Москве прошла премьера киносказки «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
Культура

«Немного грустно, что это финальная часть сказки про наших персонажей, но я рад представить этот фильм, так как он самый веселый, энергичный, наполненный спецэффектами и компьютерной графикой», — заявил в интервью ТАСС Дьяченко. В картине полюбившиеся людям персонажи попадают в современную Москву. Одного из героев сказки сыграл заслуженный артист РФ Филипп Киркоров.

 

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top