Картина повествует о событиях, случившихся с доктором Стрэнджем после финала «Человека-паука: Нет пути домой». Ему предстоит столкнуться с проблемами мультивселенной, поговорить с Алой ведьмой и сразиться с монстром Шумой-Горатом и тёмной версии самого себя из параллельной реальности. Основные роли в ленте сыграли Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор и Бенедикт Вонг. Режиссером является Сэм Рэйми. Премьера фильма в кинотеатрах пройдет 5 мая.
Появился первый тизер-трейлер картины Marvel «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»
- Автор Мадина
- 23 декабря, 2021. Четверг 00:57
В интернете для просмотра стал доступен официальный тизер ленты «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» от кинокомпании Marvel.
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