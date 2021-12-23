ЗАМАНА - Появился первый тизер-трейлер картины Marvel «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

Появился первый тизер-трейлер картины Marvel «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

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23 декабря, 2021. Четверг 00:57
Появился первый тизер-трейлер картины Marvel «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

В интернете для просмотра стал доступен официальный тизер ленты «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» от кинокомпании Marvel.

Картина повествует о событиях, случившихся с доктором Стрэнджем после финала «Человека-паука: Нет пути домой». Ему предстоит столкнуться с проблемами мультивселенной, поговорить с Алой ведьмой и сразиться с монстром Шумой-Горатом и тёмной версии самого себя из параллельной реальности. Основные роли в ленте сыграли Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор и Бенедикт Вонг. Режиссером является Сэм Рэйми. Премьера фильма в кинотеатрах пройдет 5 мая.

 

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