Появился первый тизер-трейлер картины Marvel «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия»

В интернете для просмотра стал доступен официальный тизер ленты «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» от кинокомпании Marvel.

Картина повествует о событиях, случившихся с доктором Стрэнджем после финала «Человека-паука: Нет пути домой». Ему предстоит столкнуться с проблемами мультивселенной, поговорить с Алой ведьмой и сразиться с монстром Шумой-Горатом и тёмной версии самого себя из параллельной реальности. Основные роли в ленте сыграли Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Чиветель Эджиофор и Бенедикт Вонг. Режиссером является Сэм Рэйми. Премьера фильма в кинотеатрах пройдет 5 мая.