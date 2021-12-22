ЗАМАНА - Появился новый трейлер фильма «Смерть на Ниле» с Галь Гадот

Появился новый трейлер фильма «Смерть на Ниле» с Галь Гадот

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22 декабря, 2021. Среда 10:12
Появился новый трейлер фильма «Смерть на Ниле» с Галь Гадот

Корпорация 20th Century Studios показала новый трейлер детективной картины «Смерть на Ниле» Кеннета Брана. Главную роль в ленте играют Брана и Галь Гадот.

Фильм является экранизацией одноименного произведения Агаты Кристи. В нем детектив Эркюль Пуаро раскрывает таинственное убийство на борту элитного теплохода. Сценаристом ленты стал автор сюжета «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин. Премьера картины «Смерть на Ниле» пройдет 10 февраля.

 

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