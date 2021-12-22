Фильм является экранизацией одноименного произведения Агаты Кристи. В нем детектив Эркюль Пуаро раскрывает таинственное убийство на борту элитного теплохода. Сценаристом ленты стал автор сюжета «Бегущего по лезвию 2049» Майкл Грин. Премьера картины «Смерть на Ниле» пройдет 10 февраля.
Появился новый трейлер фильма «Смерть на Ниле» с Галь Гадот
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 10:12
Корпорация 20th Century Studios показала новый трейлер детективной картины «Смерть на Ниле» Кеннета Брана. Главную роль в ленте играют Брана и Галь Гадот.
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