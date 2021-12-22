Вчера, 21 декабря, Американская киноакадемия показала претендентов на "Оскар" в ряде номинаций, в том числе и в категории "Лучший иностранный фильм". Полный перечень номинантов на премию появится 8 февраля, а церемония награждения лауреатов пройдет 27 марта.
Российский фильм "Разжимая кулаки" не вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"
- Автор Мадина
- 22 декабря, 2021. Среда 01:02
Лента режиссера из России Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (2020) не попала в шорт-лист из 15 претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Перечень претендентов сделала доступным для просмотра Американская киноакадемия.