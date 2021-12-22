Российский фильм "Разжимая кулаки" не вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар"

Автор Мадина

Лента режиссера из России Киры Коваленко "Разжимая кулаки" (2020) не попала в шорт-лист из 15 претендентов на кинопремию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Перечень претендентов сделала доступным для просмотра Американская киноакадемия.