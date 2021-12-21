Netflix покажет российский сериал с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой

Стриминговая площадка Netflix объявила о новом российском сериале "Ничего особенного". Драма с Юрой Борисовым в главной роли повествует о молодом актере по имени Леха, который начинает работать добровольцем с людьми с ограниченными возможностями.

Режиссером шоу станет Илья Маланин, для которого этот сериал станет дебютным. В прошлом он был известен как актер (серия картин "Неуловимые", "На районе", "Аванпост", "Тобол").



Сериал станет доступен на Netflix в 2022 году.

