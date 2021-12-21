Режиссером шоу станет Илья Маланин, для которого этот сериал станет дебютным. В прошлом он был известен как актер (серия картин "Неуловимые", "На районе", "Аванпост", "Тобол").
Сериал станет доступен на Netflix в 2022 году.
Netflix покажет российский сериал с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 14:43
Стриминговая площадка Netflix объявила о новом российском сериале "Ничего особенного". Драма с Юрой Борисовым в главной роли повествует о молодом актере по имени Леха, который начинает работать добровольцем с людьми с ограниченными возможностями.
Режиссером шоу станет Илья Маланин, для которого этот сериал станет дебютным. В прошлом он был известен как актер (серия картин "Неуловимые", "На районе", "Аванпост", "Тобол").