«Мне нравится, что 7 сезонов стали тем, к чему мы стремимся», — отметила Хиссрик. Она пояснила, что такие планы согласуются с тем, что авторы не хотят отступать от произведений польского писателя Анджея Сапковского, которые легли в основу шоу. Шоураннер добавила, что с момента выхода сериала писатель выпустил больше романов, поэтому сценаристам сериала «Ведьмак» нужно будет вписать их в шоу.
Шоураннер сериала «Ведьмак» сообщила о планах снять 7 сезонов сериала
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 08:16
Хит стриминговой платформы Netflix «Ведьмак» возможно получит 7 сезонов. Об этом в интервью журналу Collider заявила шоураннер сериала Лорен Хиссрик.
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