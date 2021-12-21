Шоураннер сериала «Ведьмак» сообщила о планах снять 7 сезонов сериала

«Мне нравится, что 7 сезонов стали тем, к чему мы стремимся», — отметила Хиссрик. Она пояснила, что такие планы согласуются с тем, что авторы не хотят отступать от произведений польского писателя Анджея Сапковского, которые легли в основу шоу. Шоураннер добавила, что с момента выхода сериала писатель выпустил больше романов, поэтому сценаристам сериала «Ведьмак» нужно будет вписать их в шоу.