В спецвыпуске участвуют основные актеры серии, а также режиссер первых фильмов Крис Коламбус и другие члены съемок. В России серия станет доступна вместе с мировой премьерой на «Амедиатеке».
HBO представил трейлер специального выпуска «Гарри Поттера»
- Автор Мадина
- 21 декабря, 2021. Вторник 01:11
Стриминговая площадка HBO Max показала трейлер спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Выход серии пройдет 1 января.
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