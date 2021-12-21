ЗАМАНА - HBO представил трейлер специального выпуска «Гарри Поттера»

HBO представил трейлер специального выпуска «Гарри Поттера»

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21 декабря, 2021. Вторник 01:11
HBO представил трейлер специального выпуска «Гарри Поттера»

Стриминговая площадка HBO Max показала трейлер спецвыпуска «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Выход серии пройдет 1 января.

В спецвыпуске участвуют основные актеры серии, а также режиссер первых фильмов Крис Коламбус и другие члены съемок. В России серия станет доступна вместе с мировой премьерой на «Амедиатеке».

 

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