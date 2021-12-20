ЗАМАНА - «Дюна» стала фильмом года по версии «Кино Mail.ru»

«Дюна» стала фильмом года по версии «Кино Mail.ru»

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20 декабря, 2021. Понедельник 16:45
«Дюна» стала фильмом года по версии «Кино Mail.ru»

Научно-фантастический фильм "Дюна" Дени Вильнева назван лучшим фильмом 2021 года, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу проекта Кино Mail.ru.

«Дюна» стала фильмом года по версии «Кино Mail.ru»
Культура

"Проект Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, число оценок и пользовательскую активность на страницах картин, шоу и актеров за текущий год и выявил лидеров в нескольких категориях. Лучшей лентой года, по оценкам людей, стала экранизация "Дюна" от режиссера Дени Вильнева, попавшая в кинотеатры осенью 2021 года", — сообщили в пресс-службе.

 

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