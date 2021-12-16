ЗАМАНА - Киану Ривз объяснил главный смысл нового фильма «Матрица»

Киану Ривз объяснил главный смысл нового фильма «Матрица»

Автор
16 декабря, 2021. Четверг 15:03
Киану Ривз объяснил главный смысл нового фильма «Матрица»

Главная звезда франшизы «Матрица» Киану Ривз объяснил смысл новой ленты, информируют «Известия».

Киану Ривз объяснил главный смысл нового фильма «Матрица»
Культура

Как заявил актер, в ленте «Матрица: Воскрешение» поднимается целый ряд важных вопросов, а главной темой он называет любовь. «На первом месте, как я считаю, любовь. И… что еще? Что скажешь?» — ответил Ривз и обратился к Кэри-Энн Мосс, которая играет персонажа Тринити.

На это девушка ответила, что по итогу просмотра ленты зрители задумаются над тем, что такое системы контроля. «Стоит остановиться на том, что этот фильм про любовь и про исследование систем контроля! И о попытке бороться за лучшую жизнь! Причем не только для человечества, но и для программ и машин. Для всех!» — согласился с актрисой Киану Ривз.

 

Прочитано 12 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top