Как заявил актер, в ленте «Матрица: Воскрешение» поднимается целый ряд важных вопросов, а главной темой он называет любовь.
«На первом месте, как я считаю, любовь. И… что еще? Что скажешь?» — ответил Ривз и обратился к Кэри-Энн Мосс, которая играет персонажа Тринити.
На это девушка ответила, что по итогу просмотра ленты зрители задумаются над тем, что такое системы контроля. «Стоит остановиться на том, что этот фильм про любовь и про исследование систем контроля! И о попытке бороться за лучшую жизнь! Причем не только для человечества, но и для программ и машин. Для всех!» — согласился с актрисой Киану Ривз.
Киану Ривз объяснил главный смысл нового фильма «Матрица»
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 15:03
Как заявил актер, в ленте «Матрица: Воскрешение» поднимается целый ряд важных вопросов, а главной темой он называет любовь.
«На первом месте, как я считаю, любовь. И… что еще? Что скажешь?» — ответил Ривз и обратился к Кэри-Энн Мосс, которая играет персонажа Тринити.
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