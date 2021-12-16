ЗАМАНА - Дени Вильнёв снимет экранизацию по научно-фантастическому произведению «Свидание с Рамой» Артура Кларка

Дени Вильнёв снимет экранизацию по научно-фантастическому произведению «Свидание с Рамой» Артура Кларка

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16 декабря, 2021. Четверг 10:18
Дени Вильнёв снимет экранизацию по научно-фантастическому произведению «Свидание с Рамой» Артура Кларка

Автор фильма «Дюна» Дени Вильнёв собирается снять экранизацию научно-фантастической книги Артура Кларка «Свидание с Рамой», информирует The Hollywood Reporter. Одним из продюсеров станет Морган Фриман, который раннее купил права на роман.

Дени Вильнёв снимет экранизацию по научно-фантастическому произведению «Свидание с Рамой» Артура Кларка
Культура

Книга повествует о команде космических исследователей, которые пытаются перехватить инопланетный звездолёт, летящий через Солнечную систему. Ученые считают, что миссия приведёт к первому контакту человека с инопланетянами.

 

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