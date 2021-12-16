Книга повествует о команде космических исследователей, которые пытаются перехватить инопланетный звездолёт, летящий через Солнечную систему. Ученые считают, что миссия приведёт к первому контакту человека с инопланетянами.
Дени Вильнёв снимет экранизацию по научно-фантастическому произведению «Свидание с Рамой» Артура Кларка
- Автор Мадина
- 16 декабря, 2021. Четверг 10:18
Автор фильма «Дюна» Дени Вильнёв собирается снять экранизацию научно-фантастической книги Артура Кларка «Свидание с Рамой», информирует The Hollywood Reporter. Одним из продюсеров станет Морган Фриман, который раннее купил права на роман.
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