ЗАМАНА - Премьера «Форсажа 10» отложена на месяц

Премьера «Форсажа 10» отложена на месяц

Автор
15 декабря, 2021. Среда 16:05
Премьера «Форсажа 10» отложена на месяц

Корпорация Universal Pictures приняла решение отложить премьеру 10-го фильма «Форсаж». Картина Джастина Лина появится в кинотеатрах 19 мая 2023 года.

Премьера «Форсажа 10» отложена на месяц
Культура

Изначально лента должна была выйти 7 апреля 2023 года. Причину такого решения продюсеры фильма не раскрыли. Новый «Форсаж» станет предпоследним в кинофраншизе. Далее будут выходить спин-оффы, в том числе и в виде сериала.

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top