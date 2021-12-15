Премьера «Форсажа 10» отложена на месяц

Изначально лента должна была выйти 7 апреля 2023 года. Причину такого решения продюсеры фильма не раскрыли. Новый «Форсаж» станет предпоследним в кинофраншизе. Далее будут выходить спин-оффы, в том числе и в виде сериала.