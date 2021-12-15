Изначально лента должна была выйти 7 апреля 2023 года. Причину такого решения продюсеры фильма не раскрыли. Новый «Форсаж» станет предпоследним в кинофраншизе. Далее будут выходить спин-оффы, в том числе и в виде сериала.
Премьера «Форсажа 10» отложена на месяц
- Автор Мадина
- 15 декабря, 2021. Среда 16:05
Корпорация Universal Pictures приняла решение отложить премьеру 10-го фильма «Форсаж». Картина Джастина Лина появится в кинотеатрах 19 мая 2023 года.
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