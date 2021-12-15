ЗАМАНА - Звезда российских сериалов появится в новой части «Фантастических тварей»

Звезда российских сериалов появится в новой части «Фантастических тварей»

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15 декабря, 2021. Среда 08:22
Звезда российских сериалов появится в новой части «Фантастических тварей»

Актер из России Александр Кузнецов, снимающийся в популярных отечественных сериалах, сыграл роль в новом фильме «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Об этом он рассказал в своем аккаунте Instagram, сделав репост поста британского агентства Subtitle Talent Agency.

Звезда российских сериалов появится в новой части «Фантастических тварей»
Культура

По сведениям медиа, актер сыграл важную роль — персонажа по имени Хельмут. Другой информации о его герое пока нет.

 

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