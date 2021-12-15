Фильм станет доступен для кинотеатров 16 декабря 2022 года. К своим ролям вернётся Сэм Уоррингтон, который играл персонажа Джейка Салли в первом «Аватаре» 2009 года. Вместе с ним будет сниматься Зои Солдана.
Джеймс Кэмерон поделился новыми концептами и кадрами со съёмок сиквела «Аватара»
- Автор Мадина
- 15 декабря, 2021. Среда 08:10
Издание Entertainment Weekly показало новые концепты и свежие кадры со съёмок продолжения фантастической картины «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона.
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