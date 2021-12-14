«Человек-Паук 3: нет пути домой» получил 100-процентный рейтинг

На сайте рецензий Rotten Tomatoes новая лента получила высшую оценку — 100% свежести. «Фильм Джона Уоттса — это одно из величайших приключений Marvel на данный момент», — заметил Эрик Эйзенберг из Cinema Blend. Критики добавили, что картина умело держит внимание зрителя, напряжение и эмоции. Впечатляют и визуальные эффекты, и хороший сюжет, и игра актеров. Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» пройдет в России уже завтра, 15 декабря.