ЗАМАНА - «Человек-Паук 3: нет пути домой» получил 100-процентный рейтинг

«Человек-Паук 3: нет пути домой» получил 100-процентный рейтинг

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14 декабря, 2021. Вторник 15:44
«Человек-Паук 3: нет пути домой» получил 100-процентный рейтинг

В США состоялся предпоказ фильма Marvel «Человек-паук: Нет пути домой». Критики поставили картине высшие оценки.

«Человек-Паук 3: нет пути домой» получил 100-процентный рейтинг
Культура

На сайте рецензий Rotten Tomatoes новая лента получила высшую оценку — 100% свежести. «Фильм Джона Уоттса — это одно из величайших приключений Marvel на данный момент», — заметил Эрик Эйзенберг из Cinema Blend. Критики добавили, что картина умело держит внимание зрителя, напряжение и эмоции. Впечатляют и визуальные эффекты, и хороший сюжет, и игра актеров. Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» пройдет в России уже завтра, 15 декабря. 

 

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