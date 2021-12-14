Вышел первый трейлер картины «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»

Картина повествует о том, как профессор Альбус Дамблдор, которого играет Джуд Лоу, вступает в борьбу с темным колдуном Геллертом Гриндевальдом. В этом сражении Дамблдору потребуется поддержка Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) и его приятелей. Режиссёром новой части является Дэвид Йейтс. Премьера пройдет 7 апреля следующего года.