ЗАМАНА - Вышел первый трейлер картины «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»

Вышел первый трейлер картины «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»

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14 декабря, 2021. Вторник 02:25
Вышел первый трейлер картины «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»

В интернете появился первый трейлер новой ленты «Фантастические Твари: Тайны Дамблдора».

Картина повествует о том, как профессор Альбус Дамблдор, которого играет Джуд Лоу, вступает в борьбу с темным колдуном Геллертом Гриндевальдом. В этом сражении Дамблдору потребуется поддержка Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) и его приятелей. Режиссёром новой части является Дэвид Йейтс. Премьера пройдет 7 апреля следующего года.

 

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