Генри Кавилл заявил, что хотел бы принять участие в сериале по Mass Effect

Популярный актер из Великобритании Генри Кавилл рассказал, что ему интересно участие в адаптации Mass Effect, но все зависит от того, насколько экранизация будет близка к серии игр. Об этом он заявил в интервью GamesRadar.

«Да, мне это интересно — всё зависит от того, каким будет сценарий. Работа над экранизацией может быть сложной или простой. Когда мне нравится исходный материал, я предпочитаю, чтобы его адаптация не слишком явно отходила от первоисточника, так что всё зависит от этого», — заметил актер. Кавилл заявил, что слышал о создании экранизации, и «с удовольствием поговорит» о своем участии в проекте. Он также сделал признание, что очень любит серию игр, хоть и не прошел Mass Effect: Andromeda из-за работы.