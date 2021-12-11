В нем можно увидеть кадры из прошлых лент франшизы, а заканчивается он фрагментами из новой картины. На них появляется Альбус Дамблдор в исполнении Джуда Лоу. Новая часть появится в кинотеатрах 15 апреля следующего года.
Warner Bros. показала тизер с отрывками из третьих «Фантастических тварей»
- Автор Мадина
- 11 декабря, 2021. Суббота 03:23
В интернете опубликовали тизер новой части «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», в котором объявляется дата премьеры полноценного трейлера. Он станет доступен в понедельник, 13 декабря.
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