В эпизоде конкурсанты сразились друг с другом за попадание в четвертьфинал: из каждой тройки участников только один музыкант перешел в следующий тур передачи.
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским
- Автор Мадина
- 11 декабря, 2021. Суббота 02:18
На Первом канале прошел последний выпуск программы "Голос" с участием Александра Градского. Поклонники шоу смогли увидеть его вчера, 10 декабря, в 21:30 по московскому времени.
Александр Градский умер 28 ноября, ему было 73 года.
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