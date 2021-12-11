ЗАМАНА - На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским

На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским

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11 декабря, 2021. Суббота 02:18
На Первом канале вышел последний выпуск &quot;Голоса&quot; с Градским
На Первом канале прошел последний выпуск программы "Голос" с участием Александра Градского. Поклонники шоу смогли увидеть его вчера, 10 декабря, в 21:30 по московскому времени.
На Первом канале вышел последний выпуск "Голоса" с Градским
Культура

В эпизоде конкурсанты сразились друг с другом за попадание в четвертьфинал: из каждой тройки участников только один музыкант перешел в следующий тур передачи.

Александр Градский умер 28 ноября, ему было 73 года.

 

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