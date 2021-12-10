Исторический сериал Турции «Алп-Арслан» бьет рекорды популярности

Главных персонажей в сериале сыграли Фахрие Эвджен и Барыш Ардуч. Шоу повествует о втором султане государства Сельджукидов Мухаммеде ибн Дауде, который правил в течение 9 лет. За период его правления государство Сельджукидов достигло пика своего могущества и смогло победило Византийскую империю.