ЗАМАНА - Исторический сериал Турции «Алп-Арслан» бьет рекорды популярности

Исторический сериал Турции «Алп-Арслан» бьет рекорды популярности

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10 декабря, 2021. Пятница 15:45
Исторический сериал Турции «Алп-Арслан» бьет рекорды популярности

В Турции осенью прошла премьера нового исторического проекта «Алп-Арслан. Великие Сельджукиды». Все последние месяцы сериал занимает первые места в рейтингах популярности.

Исторический сериал Турции «Алп-Арслан» бьет рекорды популярности
Культура

Главных персонажей в сериале сыграли Фахрие Эвджен и Барыш Ардуч. Шоу повествует о втором султане государства Сельджукидов Мухаммеде ибн Дауде, который правил в течение 9 лет. За период его правления государство Сельджукидов достигло пика своего могущества и смогло победило Византийскую империю.

 

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