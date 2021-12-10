Главных персонажей в сериале сыграли Фахрие Эвджен и Барыш Ардуч. Шоу повествует о втором султане государства Сельджукидов Мухаммеде ибн Дауде, который правил в течение 9 лет. За период его правления государство Сельджукидов достигло пика своего могущества и смогло победило Византийскую империю.
Исторический сериал Турции «Алп-Арслан» бьет рекорды популярности
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 15:45
В Турции осенью прошла премьера нового исторического проекта «Алп-Арслан. Великие Сельджукиды». Все последние месяцы сериал занимает первые места в рейтингах популярности.
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