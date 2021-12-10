ЗАМАНА - Paramount+ выпустил первый трейлер экранизации серии шутеров Halo

Paramount+ выпустил первый трейлер экранизации серии шутеров Halo

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10 декабря, 2021. Пятница 08:02
Paramount+ выпустил первый трейлер экранизации серии шутеров Halo

Кинокомпания Paramount опубликовала новый трейлер шоу по мотивам серии игр Halo. Демонстрация ролика прошла во время церемонии The Game Awards 2021.
Шоу, основанное на франшизе Halo, выйдет в начале следующего года в онлайн-кинотеатре Paramount+ (экс-CBS All Access). Режиссерами сериала являются Джонатан Либесман («Черепашки-ниндзя», «Гнев титанов») и Отто Батхерст («Робин Гуд: Начало», «Острые козырьки»). 

 

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