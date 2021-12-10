Шоу, основанное на франшизе Halo, выйдет в начале следующего года в онлайн-кинотеатре Paramount+ (экс-CBS All Access). Режиссерами сериала являются Джонатан Либесман («Черепашки-ниндзя», «Гнев титанов») и Отто Батхерст («Робин Гуд: Начало», «Острые козырьки»).
Paramount+ выпустил первый трейлер экранизации серии шутеров Halo
- Автор Мадина
- 10 декабря, 2021. Пятница 08:02
Кинокомпания Paramount опубликовала новый трейлер шоу по мотивам серии игр Halo. Демонстрация ролика прошла во время церемонии The Game Awards 2021.
Последнее от Мадина
- Более 70 объектов образования власти Дагестана введут в эксплуатацию до конца первого квартала 2022 года
- Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации подростков от коронавируса
- Прошло первое собрание Избиркома Дагестана нового состава
- Всероссийскую акцию ко Дню Героев Отечества провели в Махачкале
- Лидер РД поблагодарил Сулеймана Керимова за инвестиции в регион